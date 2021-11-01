В Петербурге суд рассмотрит дело о гибели пассажира моторной лодки

Дело о гибели людей в моторной лодке на Дудергофском канале передано в Красносельский районный суд Петербурга первого ноября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

10 июля текущего года лодка врезалась в укрепление набережной Дудергофского канала. Два человека погибли сразу. Один из них управлял судном, поэтому является обвиняемым по данному делу. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Остальные пассажиры судна пострадали.

Следствие полагает, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного обвинения. Он допустил посадку на моторную лодку с максимально разрешенным количеством в пять пассажиров восьмерых человек. Трое из них были дети.