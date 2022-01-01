Новогодние прогулки петербуржцам подпортила снежная каша

В новогоднюю ночь петербуржцы отправились на прогулку по городу, засыпанному снегом. Власти не успели не только расчистить последствия снегопада, который прошел в последний день года, но и ликвидировать «итоги» предыдущих. В результате во многих местах новогодняя прогулка превратилась в переход по снежному месиво. Особенно печальной выглядит ситуация в спальных районах.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, петербуржцам, что последствия снегопада 31 декабря успеют минимизировать. Однако, результаты уборки не порадовали горожан.

Ситуация с уборкой на улицах Петербурга 1 января осталась «за кадром». Данных по количеству выведенной на улицы техники нет.