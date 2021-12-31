Анна Данилюк пожелала внутреннего баланса в новом году читателям Telegram

Вице-губернатор Ленинградской области Анна Данилюк поздравила с Новым годом пользователей Telegram. Она отметила, что в настоящее время площадка становится одним из самых удобных средств коммуникации, а мир постепенно переходит в онлайн.

Анна Данилюк считает, что Telegram успешно заменил собой общение, газеты, радио, ТВ и электронные СМИ. Однако, она посоветовала пользователям платформы чаще выходить из цифрового мира обратно в человеческий. Вице-губернатор пожелала аудитории общаться, дружить, любить и творить.

Аудиторию Telegram Анна Данилюк призвала найти баланс в себе. Это, по её словам, позволит не превратиться в человека-функцию. Для этого, по словам вице-губернатора, следует проверять информацию, огромное количество которой сваливается на человека в современном мире, а также всегда стремиться доходить до истины.