Коммунальные службы не смогут лишить петербуржцев света и тепла в праздники

В Петербурге коммунальным и ресурсоснабжающим предприятиям запретили проведение работ, требующих отключения отопления и электроснабжения в жилых домах, в период новогодних праздников. В администрации города уточнили, что коммунальщики до окончания праздников будут работать в усиленном режиме.

Власти предписали ответственным организациям незамедлительно реагировать на любые связанные с коммуникациями внештатные ситуации. Для этого запланированы круглосуточные дежурства специалистов, а также усиленный контроль работы систем энергоснабжения.

773 бригады специалистов численностью почти в 4 тысячи человек переводятся в режим повышенной готовности до конца новогодних каникул.