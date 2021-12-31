«Лахта Центр» порадовал петербуржцев праздничной подсветкой

На здании «Лахта Центра» в честь приближающихся новогодних праздников обновили подсветку. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте центра.

На представленном там видео башня окрасилась в зеленые, желтые и белые тона. Отмечается, что увидеть новогоднюю подсветку «Лахта Центра» петербуржцы смогут в темное время суток до 10 января. А посте с видео горожан поздравили с наступающим Новым годом и предложили отправиться на прогулку неподалеку от празднично украшенного «Лахта Центра».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что скульптуру Чижика-пыжика на Фонтанке нарядили в новогодний костюм.