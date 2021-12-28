Представители 15 регионов России привезли свою продукцию на Рождественскую ярмарку Петербурга

Среди участников Рождественской ярмарки на Манежной площади есть представители 15 регионов России. Как сообщили в администрации города, они предлагают посетителям украшения, новогодние игрушки, гирлянды, памятные сувениры, изделия народных промыслов и национальные блюда.

а ярмарке работает бесплатный каток. Дети могут прокатиться на паровозике или покататься на карусели. Для любителей эффектных фото организовано несколько праздничных фотозон. Это «Воздушный шар» на входе с Невского проспекта на Малую Садовую улицу; «Торт» в Ново-Манежном сквере и «Часы» — на Манежной площади.

Как и в прошлом году, ярмарка на Манежной площади декорирована по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Посетить её петербуржцы и туристы смогут до 9 января.