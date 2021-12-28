Стало известно, почему в Петербурге зажгли одну Ростральную колонну

Утром вторника, 28 декабря, в петербуржцы наблюдали необычное зрелище. На стрелке Васильевского острова горела только одна Ростральная колонна.

В пресс-службе «ПетербургГаза» пояснили, почему колонны зажигали 28 декабря и почему горела только одна из них. Перед приближающимся новогодними праздниками проводилась проверка технического состояния механизмов.

Как сообщает 78.ru, Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова традиционно зажгут в новогоднюю ночь. Они загорятся в 23:00 31 декабря, а погаснут в 3:00 1 января.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что праздничный фейерверк в новогоднюю ночь в Петербурге отменен из-за действующих коронавирусных ограничений.