Александр Дрозденко поздравил с Новым годом маленькую жительницу Сланцев

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в гостях у пятилетней жительницы Сланцев Насти и поздравил ребенка с Новым годом. Как сообщает Online47, Настя получила от главы региона подарки. Девочке подарили планшет и приятные новогодние сувениры.

Ранее мама рассказала историю Насти в Instagram-аккаунте Александра Дрозденко. По её словам, девочка перенесла тяжелую болезнь и сейчас активно идет на поправку и восстанавливается. Она отметила, что никаких особых пожеланий к подарку нет, но хочется, чтобы маленькой Насте этот праздник запомнился чудесами.

После поздравления мама девочки поблагодарила губернатора за подарки и написала, что теперь они верят в чудеса, а от подарков разбегаются глаза.