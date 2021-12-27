20 елочных базаров закрыли за неделю в Петербурге

Несанкционированную торговлю елками пресекли в Петербурге. Рейды прошли в Невском, Приморском, Кировском, Московском, Фрунзенском, Калининском, Красносельском, Адмиралтейском и Центральном районах города. Всего за неделю с 20 декабря было закрыто 20 елочных базаров.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что во всех точках торговля велась без документов, разрешающих вырубку и продажу деревьев. В итоге деревья у торговцев конфисковали, теперь они подлежат утилизации.

Уточняется, что все нарушители будут привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа составляет до 200 тысяч рублей.