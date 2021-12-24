В Петербурге не будет новогоднего салюта

В приближающуюся новогоднюю ночь петербуржцы не смогут полюбоваться новогодним салютом. В этом году он отменен.

Как пояснил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор Борис Пиотровский обычно праздничный салют является частью массовых гуляний в новогоднюю ночь. Однако, в этом году город ориентирован на немассовые мероприятия.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Комитета по культуре Петербурга Федор Болтин называл условия, при которых в Петербурге возможен салют в новогоднюю ночь. Отмечалось, что он будет только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. Еще одним обязательным условием было получение разрешения контролирующих органов.