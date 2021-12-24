Посетить каток на Конюшенной площади можно будет уже в субботу

В субботу, 25 декабря, на Конюшенной площади начнет свою работу ледовый каток. Как сообщили в администрации города, размеры ледового поля составляют 18 на 40 метров и на нем могут одновременно находится до 100 человек. Для катающихся оборудовали теплое фойе, а для зрителей — трибуны.

Ежедневно на льду будут проходить показы спектакля «Золушка». В них участвуют артисты Государственного детского ледового театра. Более тысячи зрителей получили билеты бесплатно. Их выдавали в социальных учреждениях Петербурга.

Каток на Конюшенной площади будет работать до 16 января. Он станет частью зимнего пешеходного маршрута по Петербургу от Дворцовой площади до Рождественской ярмарки на Манежной.