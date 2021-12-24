Волшебные трамваи вышли на улицы Петербурга

В Петербурге стартовала традиционная предновогодняя акция «Волшебный трамвай». Украшенные к Новому году трамваи вышли в свои первые рейсы в четверг, 23 декабря.

В пресс-службе комитета по транспорту уточнили, что праздничное оформление получили три вагона — по одному для парков №№ 1, 3, 7. В этом году по улицам Петербурга будут курсировать не ретро-вагоны, а современные с праздничным оформлением в стиле европейского Рождества.

Увидеть новогодние трамваи можно будет на разных маршрутах: №№ 3, 6, 40, 45, 43, 49, 23, 7. Маршрут будет меняться в зависимости от дня недели. Стоимость проезда в волшебных трамваях не изменится.