Власти Петербурга готовят несколько сценариев ограничений к Новому году

В Петербурге прорабатывается несколько вариантов дополнительных ограничений на новогодние праздники. Губернатор Александр Беглов в своем радиообращении отметил, что и без того напряженную эпидемиологическую обстановку в Северной столице осложняет штамм «омикрон».

В результате власти разрабатывают несколько сценариев, включая дополнительное регулирование. Губернатор отметил, что главным критерием будет динамика заболеваемости в городе.

Ранее сообщалось, что окончательно решение о введении проверки QR-кодов в общепите и торговых центрах в Петербурге, как ожидаются, примут 23 декабря. Об повторной отсрочке их ввода ранее попросили власти петербургские предприниматели.