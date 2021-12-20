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Новогодних корпоративов в Петербурге стало больше

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© Фото: pixabay.com

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Официальное разрешение на их проведение получили не более десяти компаний.

В Петербурге зарегистрировано более 300 тысяч юридических лиц различных форм собственности. Однако, как сообщает «РБК», официальное разрешение на проведение новогодних корпоративов получили не более десяти компаний. Данные документы уполномочен оформлять комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Корпоративные мероприятия необходимо согласовывать за две недели до их проведения, поэтому заявки на все праздники до конца этого года уже должны быть поданы.

По данным исследования hh.ru, проведенного совместно с сайтом «Зарплата.ру», более 40% работающих петербуржцев собираются в этом году на новогодние корпоративы. Вообще без праздника с трудовым коллективом останется только каждый пятый опрошенный.

Петербургские организаторы вечеринок на условиях анонимности сообщили изданию, что в Петербурге вырос рынок так называемых «подпольных» вечеринок. Корпоративы без согласования проводят даже крупные государственные компании.

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