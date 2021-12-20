Петербург предстанет в полном новогоднем убранстве 20 декабря

В Петербурге завершилось оформление к Новому году. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», оно проходило в три этапа.

К 1 декабря украсили Невский (от площади Восстания до площади А. Невского), Московский и Приморский проспекты, Пулковское шоссе, Ушаковскую развязку. К 10 декабря все оборудование было подключено.

Третий этап завершился 19 декабря. Новогодние ели и украшения Невского проспекта подготовили к подключению. Впервые все украшения включат вечером понедельника, 20 декабря.

Во время подготовки к праздникам в Петербурге развесили 3,8 тысяч элементов декора. Всего украшено 190 адресов. Поздравления появились также на экскалаторах и в вагонах метро. Праздничное настроение создают 11 экранов на улицах город