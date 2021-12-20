По улицам Петербурга снова проедет «ДедМоробус»

В Петербурге снова можно будет увидеть «ДедМоробус» - праздничный ретро-автобус с оркестром из Дедов Морозов. В прошлые годы новогоднее транспортное средство успело полюбится горожанам.

«ДедМоробус» будет курсировать десять дней — с 21 по 30 декабря. Увидеть его на улицах можно будет с 16:00 до 21:00.

Деды Морозы из праздничного оркестра будут устраивать для горожан концерты, а также дарить подарки и фотографироваться с желающими.

Стартовать праздничный автобус будет от ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Точный маршрут «ДедМоробуса» этого года пока неизвестен. Прошлогодний включал Невский проспект и Исаакиевскую площадь. Автобус также заезжал на стрелку Васильевского острова.