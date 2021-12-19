На Манежной площади работает Рождественская ярмарка

В субботу, 18 декабря, в Петербурге открылась традиционная рождественская ярмарка на Манежной площади. Часть её на площади не поместилась, поэтому была вынесена на Малую конюшенную улицу.

Главное отличие ярмарки этого года от прошлогодней в том, что на ней снова представлены интерактивные зоны. Желающие могут покататься на каруселях, для детей работает новогодний паровозик. Центром притяжения ярмарки является ледовый каток.

Каток — единственная часть ярмарки, для входа на которую нужен QR-код. К торговым рядам, где можно приобрести разнообразные праздничные сувениры и подарки, а также в другие зоны вход остался свободным.