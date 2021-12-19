На Дворцовой откроется «Новогодняя почта»

В понедельник, 20 декабря, на Дворцовой площади в Петербурге откроется «новогодняя почта». Как сообщает «Петербургский Дневник», она будет работать ежедневно с 20 по 30 декабря с 17:00 до 20:00. Каждый посетитель «Новогодней почты» сможет отправить открытку в любую точку мира.

Новогодние открытки, которые предложат гостям почты, были созданы на основе рисунков детей, которые победили в конкурсе «Главная открытка города». Почтовый ящик, куда можно опустить открытку, станет частью расположенного рядом с главной елью города праздничного пространства.

Украшение Дворцовой площади к новому году уже полностью завершено. Как и в прошлом году, на ней появилась живая ель.