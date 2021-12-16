20 декабря в Петербурге начинают работу елочные базары

В понедельник, 20 декабря, в Петербурге откроются елочные базары. Всего предусмотрено более 80 торговых точек в разных районах города.

Во время подготовки к открытию базаров власти города заключили 14 договоров аренды участков. Часть елочных базаров откроется на территориях, находящихся в частном владении. Предприниматели, с которыми по итогам торгов был заключен договор на аренду участков городской земли под ёлочные базары, могут использовать его в течение пяти сезонов подряд.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город поддерживает добросовестных предпринимателей, которые оформляют договоры аренды и организуют сезонную торговлю по всем правилам.