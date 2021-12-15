У елки на Большевиков водили хоровод пожарные

В Невском районе Петербурга заметили пожарных в хороводе. Огнеборцы кружились вокруг елки на проспекте Большевиков.

Как сообщает «Фонтанка», в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности подтвердили, что хоровод там действительно водили, а люди в форме являются сотрудниками пожарно-спасательного отряда Невского района. Однако, хороводами они занимались в свободное от службы время.

Оказалось, что жители стали свидетелями съемок поздравительного видеоролика, который пожарные традиционно снимают к Дню спасателя, отмечаемому 27 декабря. После елки на проспекте Большевиков пожарные снимали ролик еще в двух точках. Где именно проводились съемки в комитете не уточнили.