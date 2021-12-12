В Новый год петербуржцы смогут прокатиться на «Хогвартс-Экспрессе»

В Петербурге временно появится свой «Хогвартс-Экспресс». Как сообщает телеканал «Царьград», поезда будут курсировать до Зеленогорская и обратно с Финляндского вокзала. Поездка займет два часа.

Предусмотрено по два поезда ежедневно в период со 2 по 7 января. Первый будет отправляться в 9:53, а второй — в 12:20.

В пути пассажиров будут сопровождать главные герои книги. Они покажут костюмированное шоу по мотивам произведений Джоан Роулинг.

Все путешественники получат волшебные палочки и письма из Хогвартса.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Ладожском вокзале появилась собственная платформа 9 ¾.