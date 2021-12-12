Петербуржцам не придется платить за парковку в новогоднюю ночь

В Петербурге определились с режимом работы платных парковок в новогоднюю ночь. Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», зона платной парковки в центре города на одну ночь станет бесплатной. Во время новогодних каникул, с 31 декабря по 9 января, платные парковки в Петербурге будут работать в обычном режиме и по стандартным тарифам.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, массовых гуляний на Дворцовой площади в новогоднюю ночь не будет. А общественный транспорт завершит свою работу как обычно и не будет ходить в новогоднюю ночь.