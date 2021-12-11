Во время новогодних праздников в Петербурге будут работать дежурные пункты вакцинации

Петербуржцы, желающие вакцинироваться от коронавируса, смогут сделать это и в новогодние праздники. Как сообщили в пресс-службе администрации города, 31 декабря, 1 и 7 января пункты вакцинации будут работать по особому графику. Со 2 по 6 января можно будет привиться в любом пункте вакцинации по их обычному графику работы. Такой же режим работы пунктов предусмотрен 8 и 9 января.

В настоящее время в Петербурге работает 190 пунктов вакцинации от коронавируса. Сформировано 53 мобильные выездные бригады, которые вакцинируют горожан от коронавируса.

В период с 30 декабря по 9 января в Петербурге также продолжат работу восемь центров КТ-диагностики. В трех из них пациентов будут принимать круглосуточно.