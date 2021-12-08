На Дворцовой появилась новогодняя ель

В ночь на среду, 8 декабря, на Дворцовую площадь привезли главную новогоднюю ель Петербурга. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», к утру её установка завершилась. Пока установленная ель не украшена — эти работы будут выполнены позднее.

Как и в прошлом году, Дворцовую площадь украшает живая ель — этот вариант выбрали при голосовании петербуржцы. Ель имеет высоту35 метров и выросла в Приозерском районе Ленинградской области.

Полностью украсить главное новогоднее дерево Петербурга планируют к 20 декабря. Для её декора снова будут использоваться игрушки и гирлянды в стиле ретро, на поминающие горожанам о детстве.

Как сообщал «Санкт-Петербург.ру» главную новогоднюю ель Петербурга срубили накануне. Выбрана она была задолго до «операции» — еще в прошлом году это дерево было «запасным».