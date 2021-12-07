В Ленобласти срубили главную новогоднюю ель Петербурга

Ель, которая украсит Дворцовую площадь в это году, начала свой путь в Петербург. Как сообщает «Петербургский Дневник», эффектное дерево в Приозерском районе Ленинградской области присмотрели еще в прошлом году. Тогда эта ель была запасным вариантом.

Подходящие ели нашли также в Выборгском и Всеволожском районах, но приозерская ель оказалась самой прямой с пышными и густыми ветвями. Особую роль сыграл удобный подъезд к дереву.

Чтобы обезопасить автомобилистов, прилегающий к ели участок дороги на время работ по спилу перекрыли. Ель весит около 10 тонн. Руководитель центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков отметил, что день для проведения работ выбирали по погоде. В сильные морозы ветви дерева могли сломаться, поэтому ждали, когда немного потеплеет.

На Дворцовую площадь ель прибудет уже нынешней ночью. Полностью украшенной её можно будет увидеть 20 декабря. Как и в прошлом году, для украшения используют игрушки и гирлянды в стиле ретро.