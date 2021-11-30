Петербургский общественный транспорт не будет работать в новогоднюю ночь

Наземный общественный транспорт и метрополитен Петербурга не будут работать в новогоднюю ночь. Как сообщил первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга Александр Ситов, никаких массовых мероприятий на Дворцовой площади в это время также не запланировано.

Исполняющий обязанности председателя Комитета по культуре Санкт‑Петербурга Федор Болтин рассказал, что в нынешнем сезоне в городе увеличится количество ледовых катков. На Конюшенной площади к открытию катка уже идут последние приготовления. Там можно будет не только покататься, но и увидеть ледовый спектакль «Золушка».

Представление на катке будет проходить дважды в день. Попасть на него можно будет по билетам на определенный сеанс, которые будут раздавать в том числе и у самого катка.