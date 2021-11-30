Власти Петербурга определятся с ограничениями на Новый год позднее

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе в настоящее время разрабатываются возможные эпидемиологические ограничения на время новогодних праздников. В эфире «Радио России» губернатор пояснил, что меры разрабатываются с учетом позитивного и негативного развития ситуации. С конкретным сценарием власти определяться позднее.

В целом, Александр Беглов подчеркнул, что у горожан больше шансов встретить 2022 год лучше, чем 2021-й. Власти уже накопили большой опыт проведения безопасных мероприятий в период пандемии. Градоначальник призвал горожан готовится к любому сценарию развития событий.