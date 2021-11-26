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Петербургские компании дорого заплатят за звезд на корпоративах

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© Фото: pixabay.com

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Стоимость выступлений многих популярных музыкантов выросла, хотя спрос сильно упал.

Приближаются новогодние корпоративы. В условиях ограничений на посещения массовых мероприятий в Петербурге пригласить на вечеринку известного музыканта может стать единственной возможность услышать его выступление вживую.

Однако, как сообщает 78.ru, за такую возможность компаниям придется немало заплатить. У большинства известных артистов расценки существенно выросли даже при том, что спрос на такие выступления сильно упал.

По информации издания, за часовое выступление группировки «Ленинград» на декабрьском корпоративе потребуется заплатить почти 15 миллионов рублей. Концерт группы Little Big на своей вечеринке можно заказать за шесть миллионов рублей.

Выступление группы IOWA обойдется компании в 2,5 миллиона рублей. Стас Пьеха выступит на корпоративе за 2 миллиона рублей.

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