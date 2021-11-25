20 декабря в Петербурге заработают елочные базары

Елочные базары в Петербурге в этом году будут работать с 20 по 31 декабря. Об этом сообщили в городском комитете по имущественным отношениям.

Торговля живыми елями будет вестись в Кировском, Красносельском, Невском, Колпинском, Петроградском, Выборгском, Приморском и Василеостровском районах. На сегодняшний день с КИО заключено 60 договоров на продажу новогодних деревьев. Торговые точки распределят между претендентами на аукционе 9 декабря. Его победители заключат с администрацией города договор на продажу живых елей сроком на пять ель.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Дворцовую площадь в этом году также украсит живая ель. Такое решение горожане приняли в ходе голосования.