Дед Мороз пришел в детский сад Приморского района в ноябре

В одном из детских садов Приморского района Петербурга утром среды, 17 ноября, заметили Деда Мороза и Снегурочку. Как рассказали в удивленные происходящим петербуржцы в социальных сетях, настоящий утренник прошел на площадке детского учреждения. Встречать зимнего волшебника вышли сразу несколько групп дошколят.

Незадолго до утренника рядом с детской горкой появилась ёлка. Гирлянд на не было, но в остальном нарядили её весьма ярко.

В комментариях к записи горожане предположили, что утренник посвящен не Новому году. 18 ноября отмечается День рождения Деда Мороза и именно в честь этого события в детском саду могли устроить праздник.