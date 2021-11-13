Деды Морозы прокатились по Петербургу на гидроциклах

На водоемах Петербурга в субботу, 13 ноября, состоялась красочная акция «Деды Морозы на Воде». Петербуржцы в костюмах новогодних сказочных героев прокатились по рекам и каналам города. Трансляцию яркого события вел телеканал «Санкт-Петербург».

Маршрут сказочных героев пролегал через Фонтанку, Крюков канал, Мойку, Зимнюю канавку и Неву. Предпраздничная акция проводится в городе не первый раз — в прошлом году Деды Морозы прокатились на гидроциклах по петербургским водоемам 15 ноября.

Акция приурочена к закрытию сезона навигации в акватории петербургских водоемов. Деды морозы на воде поставили яркую точку в подошедшем к концу сезоне.