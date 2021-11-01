Петербург предлагают украсить к Новому году в едином стиле

В Петербурге опубликованы единые рекомендации по стилю украшения города к новогодним и рождественским праздникам. Брендбук с рекомендациями появился на портале «Культура Петербурга».

Создатели включили в него советы по декорированию витрин, зданий, балконов, ярмарок и новогодних лавок. В честь 360-летия со дня рождения Петра I предлагается совместить символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода.

Владельцев магазинов попросили отказаться от слишком ярких витрин. В декорировании зданий рекомендуется использовать не больше трех цветов. Придерживаться данных рекомендаций авторы предлагают не только в центре, но и в спальных районах Петербурга.