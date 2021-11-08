Губернатор Ленобласти Дрозденко показал гнездо глухаря

Об этом 8 ноября сообщило издание ivbg.ru.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на своей странице в instagram опубликовал фотографии глухаря. Птицу часто можно встретить в Волховском районе.

«Больше всего глухарей - в Волховском районе. Здесь же работала и фотоловушка. Спасибо за кадры @kazhdoy_tvari_po_pare. Успешной рабочей недели всем!», — написал глава региона.

Фотографии, опубликованные Дрозденко, сделаны биологом Павлом Глазковым в Волховском районе Ленобласти. Павел Глазков — блогер, кандидат биологических наук и автор YouTube-канала «Каждой твари по паре».