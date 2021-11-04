В Петербурге скончалась девушка, которая вела блог о жизни с меланомой

Об этом сообщили на странице Ульяны в инстаграме.

В Петербурге умерла девушка, которая вела блог о жизни с меланомой. Ульяна Шкатова лежала в реанимации и с 1 ноября была подключена к аппарату ИВЛ, ее погрузили в медикаментозный сон.

В инстаграм-аккаунте девушки написали, что она скончалась в 7:02 утра четвертого октября. На ее блог #УльянаЖизнь было подписано почти 20 тысяч человек. В нем девушка рассказывала свою историю болезни и мотивировала других не опускать руки и лечиться.

Ранее в похожем проекте участвовал Андрей Павленко – один из лучших хирургов-онкологов страны.