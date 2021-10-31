Главный архитектор Петербурга Григорьев написал заявление об увольнении

Об этом 30 октября сообщили источники «Фонтанки».

Вероятно, кресло председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга покинет Владимир Григорьев. Чиновник не опровергает и не подтверждает информацию.

«Узнавайте в кадрах Смольного. Какое событие вы хотите из этого сделать? — отреагировал он на просьбу прокомментировать эту информацию. — Не знаю, должен ли я кому-то рассказывать о своих планах», — отреагировал Григорьев.

Несколько дней назад в Комитет по градостроительству и архитектуре вернулась бывшая глава ведомства Юлия Киселева. Она назначена на должность замруководителя.

Владимир Григорьев занимал пост главы комитета с 2015 года.