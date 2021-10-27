Глава Ленобласти Дрозденко выступил на Совете Европы

Об этом 27 октября сообщило издание ivbg.ru.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил на заседании Уставного форума Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, которое прошло в онлайн-формате. Глава региона рассказал об опыте развития приграничного сотрудничества.

«Ленинградская область, несмотря на пандемию, активно развивает приграничное сотрудничество. Привлечено более 35 миллионов евро для развития приграничных территорий: это и экологические программы, и программы благоустройства, и культурные программы, обмены на уровне народной дипломатии и многое другое», — отметил губернатор Ленобласти.

В своем выступлении Александр Дрозденко призвал зарубежных коллег делиться опытом. Губернатор Ленобласти заметил, что к реализации практик необходимо привлекать местное население.