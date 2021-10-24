В Петербурге умер режиссер Александр Рогожкин

Об этом 24 октября сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм».

В Петербурге умер народный артист РФ, лауреат Государственной премии России Александр Рогожкин. Он прославился фильмами об «Особенностях...», «Кукушкой», сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Режиссер умер от продолжительной болезни на 73 году жизни.

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)», — написано на странице в «Фейсбуке» кинокритика Ольги Шервуд.

Его произведения были удостоены премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», было и международное признание — приз за лучшую режиссуру МКФ в Карловых Варах.