В Петербурге простились с 99-летней Зинаидой Корневой

Об этом СМИ сообщила внучка Корневой Елена Фомичева.

В Петербурге 16 октября попрощались с Зинаидой Корневой. Она собрала на помощь медикам больше 4,5 млн рублей, рассказывая о войне на канале в YouTube.

Зинаиду Корневу отпевали в полдень на проспекте Металлистов. В церковь Николая Чудотворца в Петербурге, пришло около 30 человек: родные, близкие и сотрудники детского реабилитационно-досугового центра «Сердце».

«Всегда называли ее Зинуля. Человек, который прожил всю жизнь, думая о себе в последнюю очередь, всегда переживала о других и старалась помочь», — рассказала внучка Корневой Елена Фомичева.