В Петербурге умерла ветеран ВОВ Зинаида Корнева, которая собрала 4,5 миллиона рублей для медиков

Ветеран ВОВ 99-летняя Зинаида Корнева ушла из жизни в Петербурге. Она прославилась тем, что снимала видео с рассказами о войне на свой YouTube-канал для того, чтобы собрать деньги российским медикам во время коронавируса. Благодаря ее усилиям, более 4,5 миллионов рублей ушли на помощь семьям врачей, погибших от COVID-19.

Зинаида Корнева во время Великой Отечественной войны была зенитчицей-наводчицей и прошла от Сталинграда до Берлина. Она начала снимать видео, вдохновившись примером британского ветерана ВОВ Тома Мура, который с помощью своих рассказов о военных событиях собрал почти 30 млн фунтов стерлингов ($37 млн) на борьбу с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года наградил Корневу знаком отличия «За благодеяние».