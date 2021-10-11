Проректор калининградского БФУ имени Канта Анна Тышецкая стала новым директором НИУ ВШЭ в Петербурге

Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

В Петербургском филиале «Вышки» произошел ряд кадровых изменений. Сергей Кадочников, возглавлявший петербургскую Вышку с 2013 года, уходит с должности, но остается в команде и будет курировать работу вуза. Новым директором регионального НИУ ВШЭ стала Анна Тышецкая, которая сейчас работает проректором по образовательной деятельности БФУ им. И. Канта.

«Я признательна Сергею Михайловичу Кадочникову — для меня очень ценно и важно начинать вместе. Рада стать членом команды Высшей школы экономики, для меня это большой шаг», — цитирует пресс-служба вуза Анну Тышецкую.