Петербургский суд продлил Юрию Хованскому арест в СИЗО до 8 ноября

Об этом 6 октября сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В Петербурге Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следователя по делу блогера Юрия Хованского и оставил его в СИЗО под арестом на шестой месяц.

Пресс-служба сообщает, что мужчина «просил домашний арест», но Хованскому его не одобрили, так как следствие считает, что блогер «обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях». Доказательства по делу все еще собираются.

Блогера Юрия Хованского арестовали за то, что он пел песню на видео-трансляции песню про «Норд-Ост». По словам обвиняемого, это было 8 лет назад. Адвокаты мужчины настаивают, что он невиновен, так как пел, когда слов про оправдание терроризма в тот момент еще не было во 2 части статьи 205.2 УК РФ. По первой же части рассматриваются преступления средней тяжести и по ней срок давности уже вышел.