Экс-министр Новгородской области станет новым главой петербургского УФАС

Об этом 14 сентября сообщило издание «Коммерсант».

В Петербурге новым главой УФАС стал Игорь Прохоров. Он вступит в должность уже завтра, 15 сентября.

Бывший глава управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров покинул пост еще в начале 2021 года. Он занимал эту должность 8 лет. С января по сегодняшний день обязанности руководителя выполнял Вячеслав Тукаев.

Игорь Прохоров ранее работал в сфере ЖКХ и Великого Новгорода, и Валдая. В 2017 году мужчина занял должность главы комитета по управлению ЖКХ и охране окружающей среды администрации Великого Новгорода. С начал 2018 он стал замглавы города, а затем министром строительства, архитектуры и территориального развития области.