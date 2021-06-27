Умерла глава ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда Валентина Леоненко

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что сегодня, 27 июня, скончалась президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда Валентина Леоненко.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов выразил свои соболезнования родным и близким блокадницы, а также отметил, что Леоненко останется для жителей Петербурга «символом блокадной стойкости».

"В 1941 году 16-летней она лечила раненых в военном госпитале. Строила укрепления на Пулковских высотах, рыла траншеи и окопы у Кировского завода. После войны более полувека посвятила благородному педагогическому труду", — сообщил глава региона.

Также Беглов добавил, что Валентина Леоненко останется примером силы, мужества, духа и любви к городу на Неве.