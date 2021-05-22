Задержанный экс-глава Фонда капремонта Петербурга вышел из СИЗО

Бывший глава Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга Дениса Шабурова, который был задержан 19 мая, в среду по подозрению в получении взятки, был отпущен из изолятора временного содержания без присуждения ему меры пресечения в суде.

"Шабуров отпущен, мера пресечения в суде не избиралась", - сообщили в правоохранительных органах.

В среду произошло задержание Шабурова в Санкт-Петербурге по подозрению во взяточничестве. Сумма пока что не уточняется.

По данным сайта фонда, Денис Шабуров был на посту гендиректора учреждения с 2015 по 2020 год.