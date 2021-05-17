В Петербурге умер почетный профессор СПбГУ Рудольф Янсон

Пресс-служба Санкт-Петербургского Государственного университета (СПбГУ) сообщила о том, что на 83-м году жизни скончался почетный профессор вуза и ведущий отечественный бирманист Рудольф Янсон.

Янсон в 1962 году закончил восточный факультет ЛГУ и окунулся в сферу преподавания. Начинал он свой путь в новаторской области востоковедения — бирманистике.

Многие годы Рудольф Янсон стоял на должности заместителя декана восточного факультета. Позже стал деканом и проректором по учебной работе в СПбГУ. Также был главой комиссии Ученого совета вуза. Преподаватель также получил несколько наград. Среди них получение звания «Засуженный работник высшей школы Российской Федерации» и «Почетный профессор СПбГУ».

Информация о причине смерти профессора пока неизвестна.