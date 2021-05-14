На 67-м году жизни скончался петербургский журналист и писатель Михаил Садчиков

Фотожурналист Павел Маркин сообщил, что петербургский обозреватель событий культуры и писатель Михаил Садчиков в четверг, 13 мая, скончался в возрасте 66 лет от остановки сердца.

"Сегодня, 13 мая, перестало биться сердце ветерана газеты "Смена" Михаила Садчикова", - сообщил Маркин.

Писатель и журналист Санкт-Петербурга Садчиков родился на Волге в 1954 году. В 1976 он окончил Уральский государственный университет и учился по специальности журналист. С 1979 года работал в различных СМИ Ленинграда, Москвы и Санкт-Петербурга в таких источниках, как «Фонтанка.ру», «Труд» и других, а также был ведущим некоторых программ на ТВ.

Кроме того, Михаил Садчиков написал несколько книг. Одна из них «Рандеву со звездами», вышедшая в начале 90-х годов.