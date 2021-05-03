На 86-м году жизни скончался народный артист Ефим Каменецкий

Ефим Каменецкий, актер театра и кино, а также народный артист России, в понедельник, 3 мая, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил руководитель Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

"Ефим Александрович скончался сегодня ночью в больнице. До последнего времени он продолжал выходить на сцену. Последним спектаклем в его репертуаре была комедия Михаила Жванецкого "В осколках собственного счастья", — сообщил Новиков.

Каменецкий более 6 лет отдал драматической сцене.

В 1969 году у артиста состоялся первый дебют в кинематографе, где он сыграл более 30 ролей. Ефим Каменецкий сыграл роли в таких картинах, как «Строгая мужская жизнь», «Проводы белых ночей», «Объяснение в любви», «20 декабря» и другие.