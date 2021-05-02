На 63 году жизни скончался спортивный комментатор Леонид Генусов

На данный момент причина смерти неизвестна. Предполагается, что у Генусова оторвался тромб.

В пресс-службе футбольного клуба «Зенит» сообщили, что на 63-м году жизни скончался петербургский спортивный журналист и комментатор Леонид Генусов.

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что Генусов был «парнем, который близок к футболу», а также спортивному клубу «Зенит».

В настоящее время причина смерти журналиста пока неизвестна. Однако Орлов предположил, что, вероятнее всего, у комментатора мог оторваться тромб, так как «произошло все внезапно». Дата и место прощания с Генусов будет объявлена позже.

Напомним, что Леонид Генусов начал работать в петербургском «Зените» с 1999 года, комментируя каждую игру команды. После, с 2002 по 2006 года был начальником международного отдела футбольного клуба.