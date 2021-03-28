Вячеслав Макаров пожелал здоровья заслуженному строителю РФ Вячеславу Заренкову на юбилей

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил заслуженного строителя Российской Федерации, действительного члена Российской академии естественных наук (РАЕН), профессора Вячеслава Заренкова, которому исполнилось 70-лет. Об этом информирует пресс-служба Законодательного Собрания.

"За долгие и напряженные годы работы в строительной отрасли Вы, являясь человеком большого трудолюбия и упорства, незаурядных лидерских и организаторских качеств, основали одну из крупнейших строительных компаний Петербурга, которая в дальнейшем зарекомендовала себя как в России, так и за рубежом. Объединив коллектив профессионалов, Вы реализовали в интересах Петербурга и его жителей многие архитектурные проекты и достигли высочайших результатов, на которые сегодня равняется молодое поколение инженеров-строителей", - поздравляет Вячеслав Макаров.

Глава Законодательного Собрания отметил, что общественно-политическая и меценатская активность Заренкова удостоена общественного признания. Вячеслав Макаров подчеркнул, что его труды, в число которых входят запатентованные изобретения, монографии и научная деятельность можно считать достоянием Санкт-Петербурга.