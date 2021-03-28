  • 28 Март 2021
USD 27.03.2021 75.7576 -0.4165
USD ММВБ 00:05 75.9729  
EUR 27.03.2021 89.2576 -0.7192
EUR ММВБ 00:05 89.6958  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Вячеслав Макаров пожелал здоровья заслуженному строителю РФ Вячеславу Заренкову на юбилей

Автор:


© Фото: Wikipedia.org

Темы дня

Также Вячеслав Макаров пожелал имениннику благополучия и новых успехов.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров поздравил заслуженного строителя Российской Федерации, действительного члена Российской академии естественных наук (РАЕН), профессора Вячеслава Заренкова, которому исполнилось 70-лет. Об этом информирует пресс-служба Законодательного Собрания.

"За долгие и напряженные годы работы в строительной отрасли Вы, являясь человеком большого трудолюбия и упорства, незаурядных лидерских и организаторских качеств, основали одну из крупнейших строительных компаний Петербурга, которая в дальнейшем зарекомендовала себя как в России, так и за рубежом. Объединив коллектив профессионалов, Вы реализовали в интересах Петербурга и его жителей многие архитектурные проекты и достигли высочайших результатов, на которые сегодня равняется молодое поколение инженеров-строителей", - поздравляет Вячеслав Макаров.

Глава Законодательного Собрания отметил, что общественно-политическая и меценатская активность Заренкова удостоена общественного признания. Вячеслав Макаров подчеркнул, что его труды, в число которых входят запатентованные изобретения, монографии и научная деятельность можно считать достоянием Санкт-Петербурга. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лица

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.03.21
    Самостоятельный ремонт стиральной машины, как альтернатива недешевым и не всегда качественным услугам мастеров по объявлениям
    22.03.21
    Идет прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского Конкурса «Экспортёр года»
    22.03.21
    Сайт знакомств Мамба и сервис помощи бездомным котам приглашают на акцию
    17.03.21
    Как достигать целей? Рассказывает доктор психологических наук Карина Вейнгард
    09.03.21
    Почему стоит использовать светодиодные экраны в качестве наружной рекламы?
    05.03.21
    Умные часы: из модной новинки в инструмент повседневной жизни
    01.03.21
    Выбираем стоматологию
    24.02.21
    Как вызвать врача или медсестру на дом, какие услуги оказываются в домашних условиях

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram