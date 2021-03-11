На 87-м году жизни скончался композитор Виктор Лебедев

Стало известно, что в четверг, 11 марта, знаменитый композитор и народный артист РФ Виктор Лебедев скончался в возрасте 86 лет. Он написал музыку более чем к сотне фильмов. Самой знаменитой работой является это музыка к фильму «Гардемарины, вперед!».

О смерти Лебедева рассказала актриса Наталья Пахоменко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Лебедев был преподавателем в СПбГИК с 1960 года. Писал музыку и произведения для фильмов собственного создания. Самыми известными работами композитора являются музыкальные сопровождения к фильмам «Трудно быть богом», «Гардемарины, вперед!» и другие.

На данный момент причина смерти неизвестна.